DF alcança a marca de 1 milhão de vacinados com duas doses

O Distrito Federal chegou, nesta terça-feira (14), à marca de 1 milhão de pessoas vacinadas com duas doses de vacina contra a covid-19. O número representa cerca de 1/3 da população local com imunização completa.

Além disso, o DF também chegou a 2 milhões (2.066.946) de pessoas vacinadas com a primeira dose. A capital também imunizou 56.833 com a dose única da Janssen.

Os dados constam no Vacinômetro do DF, atualizado hoje (14). Nas últimas 24 horas, 6.765 pessoas foram vacinadas com a primeira dose; 68.061 com a segunda; e 10 com dose única.

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro de 2021. De lá para cá, foram recebidas 1.064.690 doses da vacina CoronaVac; 1.299.600 mil doses da AstraZeneca; 1.173.846 da Pfizer; e 60.400 da Janssen.