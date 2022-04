Detran DF realiza leilão de viaturas e veículos apreendidos

Podem participar, pessoas físicas, maiores de 18 anos, e pessoas jurídicas em situação regular junto à Receita Federal

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran – DF) vai realizar, nesta sexta-feira, dia 8, às 10h, um leilão contendo 86 veículos que integram a frota. As viaturas ficarão disponíveis para visitação até quinta-feira, dia 7, das 8h30 às 17h30, no pátio da FlexLeilões, localizado no STRC Sul, Trecho 02, Conjunto B, Lotes 02/03, próximo ao Detran do SIA. Não é necessário agendar.

O leilão ocorrerá na modalidade exclusivamente on-line. Podem participar, pessoas físicas, maiores de 18 anos, e pessoas jurídicas em situação regular junto à Receita Federal. Para envio de lances via internet é obrigatório prévio cadastro do interessado no site www.flexleiloes.com.br, com preenchimento de dados pessoais, aceitação da política de privacidade e envio por e-mail do Contrato de Participação em Leilão On-line com reconhecimento de firma da assinatura em cartório. O envio dos documentos comprobatórios deverá ocorrer exclusivamente até o dia 6 de abril de 2022.

Os veículos são considerados aptos a circular e são vendidos no estado de conservação em que se encontram. Os bens arrematados serão entregues no pátio FlexLeilões, durante o período compreendido entre 9 e 20 de maio de 2022, após a entrega da documentação e liberação administrativa dos lotes pelo NULEI, situado em Taguatinga, mediante agendamento prévio a ser realizado através do Portal de Serviços do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.

Leilão de Veículos aprendidos

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) promoverá nos dias 18 e 19 de abril leilão on-line de veículos que foram recolhidos ao depósito, por infrações de trânsito.

Os veículos estarão em exposição para o exame dos interessados entre os dias 11 e 14 de abril, das 8h30 às 17h30, no Pátio da Flexleilões.

O edital e informações oficiais sobre leilões da autarquia estão disponíveis no site do Departamento, além do site do leiloeiro oficial, pelo site.

Para evitar golpes, observe o endereço eletrônico e certifique-se de que se trata de um dos endereços citados acima.