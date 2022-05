Detran-DF promove passeio ciclístico no Gama, neste domingo (22)

A concentração está marcada para as 7h30, estacionamento da Administração do Gama. A saída está prevista para as 9h

Neste domingo (22/5), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal realizará, com o apoio da Administração Regional do Gama, a 8ª Etapa do Circuito de Passeio Ciclístico do Detran-DF na RA’s, como parte do cronograma de ações do Maio Amarelo 2022. A concentração está marcada para as 7h30, estacionamento da Administração do Gama. A saída está prevista para as 9h.

Desta vez, o evento contará com a presença de participantes do Projeto Deficiente Visual na Trilha (DV na Trilha), que é uma ação social realizada por voluntários e ciclistas de Brasília que decidiram dividir uma de suas maiores paixões, o pedalar, com quem de outra forma não teria como fazê-lo, as pessoas com deficiência visual (DVs). O Detran dará apoio ao grupo realizando o transporte dos participantes e suas bikes.

O Circuito Passeio Ciclístico nas RAs é uma iniciativa do Detran-DF, em parceria com as Administrações Regionais, que visa estimular a utilização da bicicleta como meio de transporte, conscientizar sobre os benefícios do uso deste veículo e destacar o papel ativo do ciclista na construção de um trânsito mais seguro.

O evento é gratuito e para participar o interessado deverá preencher o formulário que está disponível no link: https://www.even3.com.br/circuitodetrandfgama/. Os inscritos receberão uma “sacochila” do Detran contendo pulseira refletiva e materiais educativos. Além disso, haverá manutenção básica de bicicletas, mesa frutas e palestras com a equipe da Diretoria de Educação do Detran.

Saiba mais sobre o Projeto DV na Trilha

Os participantes do DV na Trilha se reúnem quinzenalmente, aos sábados, às 9h, no Jardim Botânico. Para tanto, utilizam bicicletas tandem, (bicicletas duplas – para dois ciclistas), na frente vai um condutor, voluntário do projeto, e atrás uma pessoa com deficiência visual (DV).

O objetivo é preparar/capacitar o DV para participar de trilhas, passeios e competições de mountain bike e ciclismo, promovendo uma atividade física ao ar livre, em contato com a natureza, em grupo, possibilitando amplas condições de integração, inclusão social, lazer e melhoria da qualidade de vida.

Caso alguém tenha disponibilidade e a vontade de proporcionar a alegria de pedalar a uma pessoa com deficiência visual, é possível participar como voluntário.

Mais informações podem ser obtidas no site http://www.dvnatrilha.com.br/.

Serviço

O quê: 8ª Etapa Circuito de Passeio Ciclístico do Detran-DF nas RA’s – Etapa Gama

Quando: Domingo (22/5/22)

Concentração: 7h30 (Estacionamento da Administração do Gama)

Saída: 9h (previsão)

Inscrição: https://www.even3.com.br/circuitodetrandfgama/

Vagas limitadas a 500 inscrições.

Evento gratuito.