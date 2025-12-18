Detran-DF lança Balcão Virtual para atendimento ao cidadão

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) lançou mais uma ferramenta para modernizar e facilitar o atendimento à população. Trata-se do Balcão Virtual, um canal de atendimento totalmente digital que permite ao cidadão solicitar diversos serviços de forma remota, com flexibilidade de horários e sem a necessidade de comparecer a uma unidade presencial.

Por meio da nova plataforma, o cidadão pode comprovar a autenticidade da solicitação utilizando contas prata ou ouro do Gov.br. A novidade amplia o leque de serviços disponíveis online, incluindo aqueles que antes não podiam ser realizados de forma automatizada por exigirem a confirmação da identidade do condutor, proprietário do veículo ou representante legal.

Entre os serviços já disponíveis no Balcão Virtual estão o comunicado de venda de veículo, a transferência de veículo proveniente de outra unidade da Federação, a obtenção de cópia do prontuário de habilitação e a solicitação de baixa de gravame.

A partir da próxima semana, o Detran-DF também vai disponibilizar serviços da Gerência de Penalidades, como a antecipação do cumprimento de penalidades de suspensão ou cassação, o desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o acesso aos processos de penalidades. Esses três serviços correspondem a cerca de 70% da demanda por atendimento presencial do setor e, com a nova plataforma, poderão ser realizados de casa, em qualquer horário, inclusive durante a noite.

Após a solicitação, o pedido é analisado e executado por um servidor do Detran-DF, e a resposta fica disponível no próprio ambiente virtual. O modelo evita deslocamentos desnecessários e garante atendimento contínuo, 24 horas por dia.

Segundo o coordenador-geral de Atendimento do Detran-DF, André Lima, a plataforma também oferece maior estabilidade. “Como a solicitação não depende de consulta a banco de dados, mesmo se houver indisponibilidade no sistema do Detran o Balcão Virtual continua em operação, poupando tempo e evitando deslocamentos desnecessários ao cidadão”, explica.

Segurança e praticidade

O Balcão Virtual pode ser acessado pelo Portal de Serviços do Detran-DF, na aba “Atendimento”, ou diretamente pelo endereço eletrônico da plataforma, sempre com login pelo Gov.br nas modalidades prata ou ouro, garantindo a autenticidade das solicitações.

Para assegurar segurança e validade jurídica, os documentos devem ser enviados exclusivamente em formato digital, de forma nítida e completa. Quando exigido, as assinaturas devem ser digitais, realizadas pelo Gov.br ou por outro meio legalmente aceito. Somente após o envio correto das informações e documentos o serviço é analisado e executado.

Todo o atendimento ocorre de maneira online, desde o envio da documentação até o acompanhamento do andamento da solicitação. O cidadão recebe notificações por e-mail sobre a abertura do pedido, possíveis pendências e a conclusão do serviço, além de poder acompanhar todas as etapas diretamente no ambiente do Balcão Virtual.

O Detran-DF também estuda a possibilidade de integrar o Balcão Virtual ao aplicativo Detran-DF Digital, ampliando ainda mais o acesso aos serviços.

Uso e aprovação

Em operação experimental desde 11 de novembro, a nova plataforma já demonstra alta aceitação. Até o momento, os 1.080 usuários que utilizaram os serviços disponíveis avaliaram o atendimento com nota máxima, atribuindo cinco estrelas ao Balcão Virtual.

Com informações do Detran-DF