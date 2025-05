Detran-DF faz Rolê Consciente em Taguatinga e Santa Maria

Nesta quinta (15) e sexta-feira (16), os educadores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) estarão em bares de Taguatinga e Santa Maria para promover o Projeto Rolê Consciente, uma iniciativa que alerta sobre os perigos de dirigir após o consumo de álcool. As ações ocorrem das 17h às 21h, de forma itinerante, como parte da programação do movimento internacional Maio Amarelo 2025.

Com uma abordagem lúdica e interativa, o projeto busca engajar o público por meio de intervenções artísticas, apresentações dos MCs do Trânsito Seguro — que utilizam rimas para transmitir mensagens educativas —, além de conversas com professores do Detran-DF e distribuição de material informativo. “Nossa abordagem funciona de forma divertida, utilizando intervenções artísticas com bonecos e MCs do Trânsito Seguro com suas rimas, um papo sério com professores do Detran-DF e entrega de material informativo com foco nos efeitos do álcool no organismo e como isso é prejudicial à segurança viária”, afirma a gerente de Educação de Trânsito, Magda Brandão.

A atividade faz parte do Maio Amarelo, movimento criado em 2011 com o objetivo de mobilizar a sociedade para a redução dos sinistros de trânsito. Neste ano, o tema escolhido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) para nortear as campanhas educativas é “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

Além da participação do poder público, o Maio Amarelo reúne empresas, entidades de classe, associações e cidadãos comprometidos com a segurança viária, reforçando a importância de atitudes responsáveis no trânsito.

Com informações do Detran-DF