Detran-DF entrega doações de água, roupas e alimentos para as vítimas do RS

Nesta segunda-feira (13), o Departamento Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) entregou mais doações recebidas pelas viaturas e unidades de atendimento da Autarquia para auxiliar as vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Dessa vez foram 14 caminhões e viaturas lotados com alimentos, roupas, água e cobertores que seguiram em comboio para a entrega na Residência Oficial, em Águas Claras.

Desde a semana passada, o órgão está mobilizado para ajudar o Rio Grande do Sul e disponibilizou suas viaturas para serem ponto de recebimento dessas doações. As unidades de atendimento ao público do Detran-DF também foram pontos de recolhimento. No último sábado, as bancas examinadoras também receberam doações.

“Todos os nossos servidores se uniram para abraçar essa corrente de solidariedade. Também conseguimos sensibilizar a população para acolher o Detran-DF como apoio no recebimento dessas doações para que chegassem até o Rio Grande do Sul. Fica aqui o nosso agradecimento a todos”, disse o diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento.

Brasília pelo Sul

Todas as ações da campanha Brasília pelo Sul, lançada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, são coordenadas pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, liderada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. Por meio da iniciativa, serão enviados aos municípios afetados pelas enchentes mantas, roupas, alimentos, água, utensílios, itens de higiene e outros objetos.