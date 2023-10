Despedida de Edmond Baracat

O velório foi no Cemitério Campo da Esperança, localizado na Asa Sul. Baracat morreu aos 94, na noite de terça-feira (17), em Brasília

Familiares e amigos se despediram e prestaram homenagem ao empresário pioneiro Edmond Baracat, nesta quarta-feira (18). O velório foi no Cemitério Campo da Esperança, localizado na Asa Sul. Baracat morreu aos 94, na noite de terça-feira (17), em Brasília, em casa na Península dos Ministros, no Lago Sul.

O empreendedor deixa um legado importante para a cidade, incluindo o Pátio Brasil Shopping.

Edmond nasceu em Curitiba, e foi considerado um dos maiores empresários dos ramos de shoppings e mercado imobiliário. Um dos pioneiros da capital, chegou em 1957 ao Distrito Federal. O empresário abriu uma loja de eletrodomésticos, no início de 1960, chamada Magazine Itabráz. Ao longo dos anos, foi responsável pela construção do Brasília Rádio Center, na Asa Norte; o edifício Baracat, no Setor Comercial Sul; e o Conjunto Baracat, no Conic.

Junto da família, no final da década de 1960 e início dos anos 1970, Edmond comprou um grande terreno no Plano Piloto. Neste espaço, seria construído o que mais tarde seria um dos maiores shoppings do Distrito Federal, o Pátio Brasil Shopping, inaugurado em 1997, às margens da W3 Sul e ao lado do Setor Hoteleiro Sul.

Marcelo Baracat é muito grato por tudo que o pai o ensinou. “Gratidão é a palavra para dizer, serei eternamente grato. Ele foi um exemplo de homem para mim”. Para ele, o pai é a maior referência que ele poderia ter. O pai dele faria 95 anos dia 31 de dezembro, data que todos da família se reuniam para passar com ele. “Dizer adeus, foi a coisa mais difícil que já fiz nesta vida e o senhor fará muita falta”.

Marcelo Baracat, disse que a família está consternada e que o legado do pai viverá por muitos anos na cidade que ele amava. Luiz Baracat reforça que é um momento difícil para a família. “Ele ia fazer 95 anos, mas para a gente, ele era mais novo do que aparentava”, destaca.

Entretanto, Luiz recorda que o pai teve uma vida muito boa e fez tudo o que precisava fazer. “Ele foi um ótimo pai, ótimo avô, e ótimo bisavó”. E frisa que o pai sempre foi trabalhador, honesto, e nunca se envolveu em nada de errado. Foi um exemplo a ser seguido pela família. “Só lembranças boas que vão ficar”.

Nos últimos dias de vida, Edmond estava em casa, onde faleceu nesta última terça-feira (17), por problemas de saúde. “Ele ficou em casa o tempo todo, não deixamos ele ir para o hospital”, conta Luiz.

Ele observa que a mãe dele, Ionne Baract, vai precisar das forças da família e dos amigos daqui para a frente. “Foram 70 anos de casados, que iriam comemorar em fevereiro. É uma vida”.

O neto mais velho de Edmond, Rodrigo Baracat, de 43 anos, conta que agora o coração fica sentido para toda a família. “Mas fica também a serenidade e a gratidão a Deus, por ele ter vivido 94 anos”. E Rodrigo se sente muito grato pelo avô ter deixado um legado de muita força para eles. “E compartilhado essa garra com a gente, esse empreendedorismo”. Porque para ele, assim como para toda a família, não foi só um legado material, mas de muito aprendizado e amor que ficou. “Hoje, um pouco do que eu sou, eu devo a ele. Eu sou o primeiro engenheiro civil da família”.

A empresária Daniela Perboni, destaca que Edmond foi um grande homem para a família e para o crescimento de Brasília. “Ele criou a família dignamente, os filhos, netos e bisnetos”. Ele reforça que ele deixou um grande legado para a família. “E que Deus siga abençoando a família, e que eles cuidem do que ele deixou”.