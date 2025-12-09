Menu
Brasília
Busca

Desligamento de energia afetará a Praça do Buriti nesta quarta (10)

Serviço será temporariamente suspenso pela Neoenergia por questões de segurança

Redação Jornal de Brasília

09/12/2025 21h01

Foto: Divulgação/Neoenergia

Foto: Divulgação/Neoenergia

A Neoenergia realizará, nesta quarta-feira (10), uma intervenção na rede elétrica da Praça do Buriti, em frente ao Memorial JK. Para garantir a segurança das equipes durante a execução dos serviços, o fornecimento de energia será interrompido das 9h às 15h.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

Com informações da Agência Brasília

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado