Desligamento de energia afetará a Praça do Buriti nesta quarta (10)

A Neoenergia realizará, nesta quarta-feira (10), uma intervenção na rede elétrica da Praça do Buriti, em frente ao Memorial JK. Para garantir a segurança das equipes durante a execução dos serviços, o fornecimento de energia será interrompido das 9h às 15h.



Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer de acabar a energia em alguma região, sem comunicação prévia. Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.

Com informações da Agência Brasília

