Desfile de 7 de Setembro reúne cerca de 50 mil pessoas

Governador Ibaneis Rocha ressaltou que a data “ensina muito sobre o respeito aos símbolos da Pátria”

A Esplanada dos Ministérios recebeu, na manhã desta quinta-feira (7), cerca de 50 mil pessoas. O grupo acompanhou de perto o tradicional Desfile Cívico de 7 de Setembro em celebração ao Dia da Independência do Brasil. Os dados são da Polícia Federal.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, esteve presente representando a capital. “Hoje é uma data muito importante e um momento histórico, quando comemoramos os 201 anos da Independência do Brasil. É uma festa que reforça o nosso papel como capital de todos os brasileiros, que reúne um pouco de cada canto desse país”, declarou o governador. A primeira-dama, Mayara Noronha Rocha, marcou presença ao lado de Ibaneis.

Foto: Renato Alves/ Agência Brasília

Das 50 mil pessoas na Esplanada, 533 eram alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal, mais precisamente de escolas de Samambaia e Paranoá. Segundo a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, o evento de hoje é como “um fechamento de tudo que eles aprenderam”. “A independência do Brasil é uma data emblemática, que ensina muito sobre o respeito aos símbolos da Pátria. As crianças aprendem na escola sobre o período em que o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser um país independente de Portugal. Então, o desfile é como um fechamento de tudo que elas aprenderam, uma possibilidade de vivenciarem esse momento junto com o GDF e as Forças Armadas.”

Quanto à segurança, o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar, exalta a tranquilidade com que o desfile ocorreu. “Desde junho, temos feito diversas reuniões com órgãos vinculados à segurança pública, distritais e federais – GSI [Gabinete de Segurança Institucional], CMP [Comando Militar do Planalto], Abin [Agência Brasileira de Inteligência], Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Detran [Departamento de Trânsito do Distrito Federal]”, revela. “A gente viu uma integração muito grande, uma consciência geral de que esse evento representa uma virada de chave, uma retomada à normalidade”, avalia Avelar.

Com informações da Agência Brasília