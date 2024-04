Desembargadora do TJDFT recebe Título de Cidadã Honorária de Brasília

Por Lucas Dias

A Desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) Maria Ivatônia Barbosa dos Santos vai receber o Título de Cidadã Honorária de Brasília no dia 10 de abril, às 9h, no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A entrega do título foi proposta pelo Deputado Distrital Jorge Vianna.

O Título de Cidadão Honorário de Brasília é a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo do Distrito Federal a pessoas não naturais de Brasília que adotaram o DF como lar e aqui praticaram atos de relevante interesse social, de modo a incentivar novos cidadãos a dedicarem suas vidas e ofícios para construção de uma cidade justa e próspera.

A homenageada



Nascida em Arraias/TO, a ex-delegada da Polícia Civil de Goiás ingressou na magistratura do DF em 07/05/1993, como Juíza de Direito Substituta. Em 02/02/1996, foi promovida a Juíza de Direito, e, em 15/4/2014, tomou posse no cargo de Juíza de Direito Substituta de 2º grau.

Graduada em Direito pela Universidade Católica de Goiás (UCG), ela é pós-graduada em Direito Constitucional Eleitoral pela Universidade de Brasília (UnB), em Direito Penal e Direito Administrativo pela Universidade Católica de Brasília e em Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Constitucional pela Universidade Católica de Goiás.

Como Juíza Substituta, atuou na 2ª Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais/DF. Foi titular da Auditoria Militar e da 2ª Vara Criminal de Taguatinga; Diretora do Fórum de Taguatinga e do Fórum Desembargador José Júlio Leal Fagundes; e Coordenadora da Central de Guarda de Objetos de Crime (CEGOC) – tendo sido condecorada com a Medalha do Mérito Policial Civil Juscelino Kubitschek de Oliveira pelos relevantes serviços prestados à frente da CEGOC; entre outras atividades.

No Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), a magistrada ocupou os cargos de Desembargadora eleitoral titular e substituta, bem como de Ouvidora, e foi condecorada com a medalha do Mérito Eleitoral do Distrito Federal na classe jurista. Além disso, foi Coordenadora da Revista da Escola da Magistratura do Distrito Federal.