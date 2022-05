Derrubada de veto faz com que alíquota do ISS para bancos e cartórios seja de 5%

Desse modo, o PL será sancionado pelo presidente da Câmara Legislativa e passará a vigorar como lei

A derrubada ao veto do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB), transformou a alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), relativos a cartórios, bancos e financeiras. Agora, ela será de 5% na capital federal.

Rocha tinha vetado o projeto de lei complementar nº 53/2020, de autoria do deputado Delmasso (Republicanos), que altera a legislação distrital relativa ao tributo.

Os 17 distritais presentes ao plenário da Câmara Legislativa no momento em que a matéria foi apreciada, na sessão deliberativa desta terça-feira (10), votaram contra a decisão de Ibaneis Rocha, que alegou, entre outros motivos, “inconstitucionalidade formal”.

Desse modo, o PL será sancionado pelo presidente da Câmara Legislativa e passará a vigorar como lei. À época da aprovação da proposta, Delmasso observou que a alíquota do ISS para esses setores pode ser fixada entre 2% e 5%.

Sobre o objetivo do projeto, disse que a intenção seria acabar com a discricionariedade do Executivo, mantendo o percentual em 5%, “garantindo mais arrecadação e abrindo espaço para que outras áreas tenham a carga tributária reduzida”.

*Com informações de Marco Túlio Alencar – Agência CLDF