No pedido, Claudio Abrantes lembra que as aulas particulares já estão autorizadas no DF e que alguns docentes estão tendo de sair de casa para trabalhar

O deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) protocolou, neste sábado, um pedido de inclusão dos professores da rede privada de ensino do Distrito Federal no grupo prioritário da campanha de vacinação contra a covid-19. Com a medida, Abrantes atende a uma solicitação dos próprios docentes, que argumentam que as aulas presenciais já retornaram em boa parte das escolas particulares do DF.

“O ensino na rede privada já retomou suas atividades, ainda que de forma híbrida. Desta forma, estamos falando de profissionais que estão tendo contato com o público, e de maneira intensa”, explicou Claudio Abrantes. “Temos o professor que retornou as salas de aula diariamente, e que não tem como evitar o contato com o aluno e com os demais colaboradores da instituição de ensino”, prosseguiu o parlamentar.

A indicação elaborada por Claudio Abrantes cita que, até este sábado (17), o ensino privado do Distrito Federal já havia perdido oito professores para a covid. “A medida tem como um dos objetivos proteger tanto os professores e suas famílias quanto os estudantes e seus lares”, citou Abrantes.

A indicação faz menção também ao aspecto econômico. “Proporcionar segurança a saúde de tais profissionais também é assegurar ao empreendedor do ensino privado a manutenção de suas atividades, evitando-se a falência de muitas empresas no ramo educacional”, considera.

A indicação será lida em plenário e protocolada junto ao governador Ibaneis Rocha.