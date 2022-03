Deputado distrital Cláudio Abrantes se filiou hoje ao PSD

O parlamentar participou de uma cerimônia que contou com o presidente nacional, Gilberto Kassab, e regional, Paulo Octávio

Como revelado ontem, 29, pelo Jornal de Brasília, o deputado distrital Cláudio Abrantes se filiou na tarde desta quarta-feira, 30, ao PSD. O parlamentar participou de uma cerimônia que contou com o presidente nacional, Gilberto Kassab, e regional, Paulo Octávio.

“Chegamos ao PSD com muito fôlego, com muita vontade e disposição. É um partido sólido, com uma história de luta, no qual desde já me sinto muito bem recebido”, disse Claudio Abrantes.

Octavio comparou o partido político a uma família e resgatou a história da sigla. “O partido é como uma família. Compartilhamos os mesmos ideais, mesmos propósitos. E o PSD é o partido que elegeu Juscelino Kubitschek”, discursou.

Kassab também falou da importância de Brasília para o partido. “É muito importante ter representatividade em Brasília. Tenho a experiência de 30 anos de vida pública, e sei do valor da capital no contexto nacional”, declarou.