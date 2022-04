Deputado distrital Claudio Abrantes recebe alta

Abrantes estava acompanhado de sua esposa, Jussara Cardoso. O casal voltava de um passeio quando tudo aconteceu

Após sofrer um acidente de moto, ser internado e passar por uma cirurgia de emergência, finalmente o deputado distrital Cláudio Abrantes (PSD), recebeu alta nesta quinta-feira, 21. O parlamentar ficou hospitalizado durante uma semana, após ao incidente ocorrido na quinta-feira (14/4), em Planaltina.

Abrantes estava acompanhado de sua esposa, Jussara Cardoso. O casal voltava de um passeio quando tudo aconteceu. A mulher, felizmente, nada sofreu, teve alta imediata. O político, no entanto, desenvolveu um edema medular e passou por uma cirurgia de emergência na cervical, se manteve internado posteriormente.

“Hoje à tarde, depois de tantas dificuldades, tive alta médica e saí do hospital caminhando. Vou para casa continuar a recuperação. Saí com a certeza de que a vida é um fio bem fininho e frágil, mas que Deus cuida e não dorme por nós”, declarou Claudio Abrantes em suas redes sociais. Ele seguiu para sua residência.

Na tarde de ontem, 20, o deputado chegou a falar sobre como estava se sentindo no hospital.

“A cirurgia foi um sucesso. Me sinto bem e cheio de confiança na recuperação. Ainda não sei sobre alta.

Hoje foi dia de renovar mais ainda confiança no meu retorno”, afirmou.

Agora, já na saída do hospital e também nas suas redes sociais, Claudio Abrantes se lembrou de agradecer aos profissionais do hospital e a todos aos que, de alguma maneira, torceram pela sua recuperação.

“Profissionais de excelência foram colorados no meu caminho. Do resgate à cirurgia, descobri que tem tanta gente que ora por mim, que comparece, que ajuda. Tem tanta gente que me ama”, disse ainda o deputado.