Depósitos do Detran retomam atendimento sem agendamento

O atendimento ao público nos Depósitos de Veículos Apreendidos (DVAs) do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) passa a funcionar sem a necessidade de agendamento a partir desta terça-feira (17).

Desde 2020, em decorrência das medidas de enfrentamento à pandemia da covid-19, os serviços de atendimento ao público ofertados pelo Detran-DF passaram a ser agendados. O agendamento permanece obrigatório para a realização de outros serviços.

Contudo, conforme a Instrução nº 285, de 11 de maio de 2022, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta terça-feira (17), os serviços prestados no Núcleo de Documentação (Protocolo) e nos DVAs não terão mais essa obrigatoriedade. O usuário interessado em realizar os procedimentos relativos à liberação de veículo recolhido pode ir diretamente ao depósito.

De acordo com o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Glauber Peixoto, o objetivo é tornar o atendimento mais célere. “Essa medida trará mais agilidade para a liberação de veículos”, afirma Peixoto.

Depósitos do Detran-DF

DVA Asa Norte

Endereço: SGAN Quadra 907, Bloco T, Asa Norte.

Funcionamento: De segunda a sexta, das 8h às 17h.

DVA Taguatinga

Endereço: Setor de Indústrias Gráficas de Taguatinga AE 2, Taguatinga Norte.

Funcionamento: De segunda a sexta, das 7h às 18h.

DVA Gama

Endereço: Av. Contorno, Lote 3, Setor Norte, Gama.

Funcionamento: De segunda a sexta, das 7h às 18h

*Com informações da Agência Brasil