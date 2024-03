Departamento de Trânsito do Distrito Federal comemora 57 anos

A vice-governadora Celina Leão agradeceu o apoio das equipes em eventos festivos, bem como nos últimos episódios relacionados às chuvas

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) comemorou, nesta quarta-feira (13), o aniversário de 57 anos do órgão, no auditório da unidade sede. O diretor-geral do Detran-DF, Takane do Nascimento, recebeu a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e demais autoridades convidadas, que contou com a presença de 200 servidores.

Em mais de meio século, o departamento vem se modernizando. O Detran-DF conta com monitoramento da frota em tempo real e atendimento online, por meio do portal de serviços ou aplicativo Detran Digital. Além de diversos avanços nas áreas de fiscalização, engenharia e educação de trânsito que trazem mais segurança no trânsito do DF.

A vice-governadora Celina Leão agradeceu o apoio das equipes em eventos festivos, bem como nos últimos episódios relacionados às chuvas. “Eu quero ressaltar que nesses 57 anos de história de vocês, nós os vemos. Sabemos da importância desse órgão e da capacidade técnica dos nossos servidores. Takane, confiamos que vocês possam, cada dia mais, melhorar a nossa cidade com um trânsito menos violento, mais rápido e mais seguro”, disse a vice-governadora.

Para o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), Alexandre Patury, o Detran-DF é considerado uma das melhores instituições públicas do país pela atuação efetiva, principalmente no trânsito. Ele agradeceu aos servidores da autarquia por todas as vezes que a SSP-DF precisou do Detran e foi atendida, seja nas atividades fins já previstas, como educação, engenharia e fiscalização de trânsito, ou no atendimento de outras ações, como ajudas à Defesa Civil nas chuvas ou no policiamento em grandes eventos na Esplanada.

Já o diretor-geral do Detran reforçou que está empenhado em modificar e modernizar todo o parque tecnológico da instituição para facilitar a vida dos servidores e dos cidadãos, além disso, pretende realizar reformas nas unidades físicas do Detran e providenciar novas instalações, como a de Planaltina. “Espero poder atender e deixar um legado positivo para todo o Distrito Federal, pois nós somos o melhor departamento de todo o Brasil”, disse Takane do Nascimento.

Para finalizar o evento, foram homenageados servidores da carreira de atividades de trânsito, com a entrega de uma placa de agradecimento pelos serviços prestados. A analista de atividades de trânsito Tatiana de Paiva Ito representou os analistas com mais de 20 anos de casa. Já para simbolizar os agentes de trânsito, Sérgio Alexandre Dolgui recebeu a homenagem. As placas foram entregues pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior, e pelo diretor-geral do Detran.

*Com informações da Agência Brasília