Departamento de Operações da PMDF tem novo comandante

O coronel Wesley Santos foi nomeado pelo governador Ibaneis Rocha e pelo secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, o novo chefe do Departamento Operacional da PMDF (DOP).

“A PMDF sempre foi reconhecida nacional e internacionalmente por seu planejamento nas operações policiais. Em minha gestão como chefe do DOP, estaremos ainda mais comprometidos em priorizar a excelência no planejamento de todas as ações”, explica Santos.

Oficial da PMDF há quase três décadas, o coronel estava há três anos à frente da segurança do governador Ibaneis Rocha. Possuidor de um vasto currículo na área de segurança pública, Santos retornou da Casa Militar para assumir o comando de toda a parte operacional da corporação. Ele já comandou o Batalhão de Operações Especiais (Bope), é habilitado como oficial de operações especiais pela PMPE, de comandos anfíbios pela Marinha do Brasil, além de ser o único policial militar chefe de missão diplomática da ONU no Haiti.

“Vamos abordar anseios cruciais da sociedade: aprimorar o uso adequado da força policial, fortalecer as relações comunitárias, promovendo transparência em nossas operações. O emprego de tecnologias avançadas e a capacitação contínua de nossos profissionais também estão no centro de nossas metas. Estas medidas visam uma atuação mais eficiente, justa e alinhada às necessidades da população local”, afirma o novo Comandante do DOP.

*Com informações da Agência Brasília