Dengue: Primeiro dia de atendimento da tenda do Guará recebe cerca de 100 pacientes

Nesta quinta-feira (11), foi o primeiro dia da tenda de acolhimento para os pacientes com dengue, montada no Guará, e contou com quase 100 pacientes com suspeita da doença até as 17h. De acordo com informações da Secretaria de Saúde, 36 pessoas precisaram receber hidratação venosa.

Localizada no estacionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) 1 da cidade, essa é a primeira tenda do GDF a operar 24 horas por dia. O espaço – um dos 11 a serem entregues neste mês – funciona como um hospital de campanha e conta com toda a infraestrutura necessária para acolher a população com conforto e segurança.

As novas instalações são amplas e divididas, com consultórios, espaço de triagem, salas de medicação e equipamentos essenciais, incluindo aparelhos de ar-condicionado para a climatização do ambiente. Toldos de revestimento também foram instalados, para garantir a proteção necessária aos pacientes e profissionais de saúde que utilizarão esses espaços.

Com o atendimento especializado para os casos de dengue nas tendas, a expectativa é de que os hospitais da rede pública voltem os cuidados à saúde primária.

* Com informações da Agência Brasília.