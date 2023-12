Definidas estratégias de segurança para Réveillon no DF

Haverá interrupção do trânsito na Esplanada dos Ministérios a partir das 23h45 de sábado (30) e reforço do policiamento em todas as regiões das festas

As estratégias para atuação nos pontos das festividades de Réveillon foram definidas pelas forças de segurança do DF e demais órgãos envolvidos. Os eventos serão realizados entre sábado (30) e domingo (31). A área de maior impacto será a Esplanada dos Ministérios, que será fechada a partir das 23h45 do sábado (30). Há previsão de realização de eventos na Praça dos Orixás (Prainha), rua do Restaurante Comunitário de Planaltina e Praça da Bíblia, em Ceilândia. O policiamento será reforçado em todos os locais.

“Nosso planejamento foi elaborado com atenção aos eventos programados, de forma integralizada e participação efetiva de todos os envolvidos. O objetivo é garantir a segurança e a tranquilidade do público nas festividades da virada do ano”, afirma o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar.

Os eventos serão monitorados pelo Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), que reúne 30 órgãos, instituições e agências do Governo do Distrito Federal (GDF) voltados para segurança, mobilidade, saúde, prestação de serviço público e fiscalização.

De acordo com o secretário, o monitoramento por meio do Ciob contribui para a solução rápida de eventuais situações que possam surgir. “O Ciob é fundamental para dar respostas de forma mais rápida e contundente, colocando o interesse público em primeiro lugar”, reforça Avelar.

Integralidade

As estratégias foram definidas de acordo com fatores como cooperação e integralidade das forças de segurança e demais órgãos de mobilidade e serviços públicos participantes. “Cada instituição tem um papel estratégico e fundamental”, ressalta o subsecretário de Operações Integradas da SSP, tenente-coronel Alexandre Carvalho.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuará nas festas com viaturas de busca e salvamento e combate a incêndio, posicionadas em pontos estratégicos para prestação de possíveis atendimentos. Equipes formadas pelos militares caminharão pelos locais durante os eventos para facilitar o atendimento. Em caso de emergência, a orientação é acionar o telefone 193.

Os efetivos da 1ª e 5ª delegacias de polícia e Delegacia da Criança e do Adolescente I (DCA I), responsáveis pela região, terão os efetivos reforçados. Haverá prioridade nos atendimentos de ocorrências relacionadas aos eventos. O reforço do efetivo também será feito nas demais delegacias das regiões administrativas onde ocorrerão festividades, como a 15ª em Ceilândia e a 16ª em Planaltina. A Divisão de Operações Aéreas (DOA) poderá ser acionada, caso necessário, e o canal de denúncias da Polícia Civil do DF também estarão funcionando de forma ininterrupta. Elas podem ser feitas de forma online, pelo e-mail [email protected]; pelo telefone 197, opção zero; ou pelo WhatsApp (61) 9 8626-1197.

Trânsito

Nos dias 30 e 31, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) atuará, junto à Polícia Militar do DF, em operações de sinalização, controle e fiscalização de trânsito na Esplanada dos Ministérios.

A partir das 23h45 de sábado (30), o trânsito na via N1/S1, entre a Catedral e o 1º Grupamento de Bombeiro Militar, será interrompido nos dois sentidos. O Buraco do Tatuí (ligação entre a L2 Sul e Norte) terá o trânsito liberado para veículos. A reabertura das vias será feita após a dispersão do público e avaliação das autoridades de trânsito.

Para garantir maior segurança na passagem de pedestres, equipes do Detran e da PMDF apoiarão a travessia e também irão trabalhar de forma a coibir infrações, como alcoolemia e estacionamento irregular.

Os estacionamentos dos anexos dos ministérios estarão liberados para uso do público. “Outros locais disponíveis são os estacionamentos dos setores bancário, de autarquias e a plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. Mas orientamos ao público dar preferência ao transporte por aplicativo ou coletivo. É importante também não deixar itens no interior dos veículos e procurar estar acompanhado nos deslocamentos”, ressalta o subcomandante do batalhão de Trânsito da PMDF, major Marcos Henrique.

O estacionamento do Sesi Lab será o ponto destinado para táxis e aplicativos.

Revistas pessoais

Os policiais farão, ainda, revistas pessoais antes do acesso ao local de shows, que ocorrerão no quinto quadrante da Esplanada, antes da Avenida José Sarney. As unidades especializadas das PMDF – como Cavalaria, BPCães e Bope – e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) estarão de prontidão para atuar.

A revista pessoal, procedimento importante para a segurança do público, será realizada em pontos estratégicos, como explica o chefe do Departamento de Operações (DOP) da PMDF, coronel Wesley Santos. “A revista pessoal é um procedimento importante para garantir a segurança de todos os presentes. Nossas abordagens terão como foco a retirada de objetos que possam comprometer a segurança, a exemplo de objetos perfurocortantes, como facas e canivetes”, ressalta.

As escadarias dos ministérios paralelas ao local do evento serão interditadas. Somente estarão acessíveis as três primeiras do lado sul e norte da Esplanada dos Ministérios.

Prainha

Em razão do Réveillon da Prainha, serão montados dois Pontos de Controle de Trânsito (PCTran) nas proximidades da Praça dos Orixás. Nesses pontos, os agentes atuarão das 12h de sábado (30) às 4h de domingo (31) e das 15h de domingo (31) às 4h de segunda-feira (1º).

O objetivo das equipes de fiscalização e policiamento de trânsito é garantir mais fluidez ao tráfego, inibir estacionamento irregular e auxiliar a travessia de pedestres. A partir das 12h de sábado (30) até a madrugada de segunda-feira (1º), o acesso dos veículos que vierem da ponte Honestino Guimarães à Praça dos Orixás ficará fechado com cercas plásticas. Além dos pontos fixos de controle, haverá patrulhamento nas imediações do evento a fim de coibir a prática de infrações de trânsito que coloquem em risco a segurança do trânsito. O trânsito no Pontão do Lago Sul ficará a cargo da PMDF.

Planaltina

Em Planaltina, o palco para os shows será montado em frente ao Restaurante Comunitário, ficando toda a via WL1A – que liga a Avenida Independência à via NS1 – bloqueada para o tráfego de veículos. Das 17h de domingo (31) às 4h de segunda-feira (1º), os agentes do Detran-DF atuarão nas imediações do evento para garantir fluidez e auxiliar a travessia de pedestres. Infrações de trânsito também não serão toleradas, como estacionamento irregular e direção de veículo sob influência de álcool ou outra substância entorpecente, por exemplo. É importante que todos se divirtam com consciência, respeitando as regras de segurança viária.

Itens proibidos

→ Fogos de artifício e similares

→ Armas de fogo em geral

→ Latas, copos, garrafas, coolers e isopor

→ Apontador a laser ou similares

→ Artefatos explosivos

→ Sprays e aerossóis

→ Animais em geral, com exceção de cães guia

→ Bolsas e mochilas com mais de 100 cm na soma das dimensões dos três lados, ou sejam, altura, largura e profundidade

→ Máscaras de qualquer tipo e tamanho, exceto as de proteção facial

→ Mastros confeccionados com qualquer tipo de material para sustentar, ou não, bandeiras e cartazes

→ Malas, pastas, caixas e similares

→ Churrasqueira de qualquer tamanho

→ Barraca e similares de qualquer tamanho ou tipo

→ Drones não-autorizados

→ Armas brancas ou qualquer outro objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural, a exemplo: tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas etc

→ Quaisquer outros itens que possam comprometer a segurança

→ Fogões e similares que utilizem gás e/ou eletricidade

→ Garrafas de vidro e latas

→ Armas de brinquedo, réplicas, simulacros e quaisquer itens que possuam aparência de arma de fogo

→ Drogas ilícitas, conforme a legislação brasileira

→ Substâncias inflamáveis de qualquer tamanho ou tipo

→ Armas brancas ou qualquer objeto que possa causar ferimentos, mesmo que representem utensílios de trabalho ou cultural (tesouras, martelos, flechas, tacos, tacape, brocas)

→ Quaisquer outros itens a serem divulgados, com antecedência mínima de 24h da operação, pela PMDF e/ou SSP e/ou GDF

Com informações da Agência Brasília