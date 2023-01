Defesa de Fábio Vieira alega não ter tido acesso ao processo

Para finalizar, a nota reforçou a confiança no sistema de Justiça do país e se soma ao compromisso pela democracia

Na terça-feira (10), Fábio Vieira, ex-comandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi preso preventivamente. Ele estava afastado da corporação, também de forma provisória, por pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), após os atos terroristas do último domingo (8).

Em nota, a defesa do ex-comandante afirmou que, até o momento, não obteve acesso à integra dos autos. “Não foi facultada habilmente a realização de sustentação oral, bem como nõa foi oportunizada a ampla defesa”, disse o escritório de advocacia, que afirmou também não ter fundamento legal para a prisão, já que ele já tinha sido exonerado do cargo.

Para finalizar, a nota reforçou a confiança no sistema de Justiça do país e se soma ao compromisso inadiável e institucional congregado pelos Poderes da União em defesa da Democracia.