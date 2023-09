Defensoria Pública do DF promove a 5ª edição do Dia da Mulher

Evento ocorre nesta segunda-feira (4/9), das 8h30 às 17h30, no Nuclão da DPDF. Serão oferecidos diversos serviços ao público feminino. Edições anteriores registraram 2.130 atendimentos

A 5ª edição do Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) ocorre na segunda-feira (4/9), das 8h30 às 17h30. O evento, que oferta serviços específicos para o público feminino, será realizado no Nuclão da DPDF, no Setor Comercial Norte, Quadra 01, Bloco G, Edifício Rossi Esplanada Business.

A ação é uma parceria da DPDF com o Serviço Social do Comércio (Sesc), o Serviço Social de Aprendizagem Comercial (Senac), a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes/DF), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), a Secretaria de Saúde (SES/DF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Nesta edição, além dos serviços oferecidos nas anteriores, o projeto contará com atendimentos da DPDF relacionados às iniciais de família. A Sedet estará na ação com a Agência do Trabalhador Itinerante, que conta com serviços ao empregador, vagas de emprego, CTPS Digital, Programa Prospera (microcrédito), seguro-desemprego e Programa Mulheres Vencedoras (oferta de cursos para capacitação).

O Sesc levará, além de serviços médicos e odontológicos, a Cabine de Sensibilização pelo Fim da Violência Doméstica contra a Mulher. O Senac ofertará orientações para o cadastro no Programa Senac de Gratuidade (PSG) e reflexologia podal (das 14h30 às 17h). A Codhab fará atendimentos referentes à regularização e à inscrição em programas habitacionais. A Secretaria de Saúde promoverá a vacinação dos interessados.

Por fim, a PCDF levará, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM 1 e 2), orientação e distribuição de cartilhas sobre violência contra a mulher. A Sejus, por meio da Subsecretaria de Apoio às Vítimas de Violência (Subav), prestará apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares. Já a Secretaria da Mulher realizará a entrega de kits e panfletos informativos.

A Subdefensora Pública-Geral Emmanuela Saboya reforça a importância de ações voltadas especificamente para o público feminino do Distrito Federal. “No mês passado, o Dia da Mulher da DPDF ocorreu no aniversário da Lei Maria da Penha. É necessário reafirmarmos sempre o nosso compromisso de proteger e garantir os direitos das mulheres em situação de vulnerabilidade. Esse evento é muito especial por isso. A mulher pode vir, inclusive com seus filhos, e resolver diversas pendências em um único local, sem precisar se deslocar a várias instituições”, destacou.

Dia da Mulher

O Dia da Mulher da Defensoria Pública do DF é uma ação mensal destinada ao público feminino que ocorre na primeira segunda-feira do mês. Caso seja feriado, o evento será realizado no primeiro dia útil subsequente.

Ao longo das três primeiras edições, mais de 1,5 mil mulheres foram atendidas em diversos serviços oferecidos tanto pela DPDF quanto pelas instituições parceiras. A quarta, realizada em 7 de agosto, data do aniversário da Lei Maria da Penha, registrou 610 atendimentos.

*Com informações de Jane Rocha, Ascom DPDF