Dos dias 1 a 3 de março, as integrantes do projeto @asdefensoras e professoras de cursos renomados do DF preparatórios para concursos conversam com especialistas sobre o assunto

O Habeas Corpus é tema de um Workshop on-line ministrado por quatro Defensoras Públicas do DF e convidados. As responsáveis pelo perfil do Instagram @asdefensoras – Mayara Tachy, Karoline Leal, Keity Satiko e Lídia Marangon – que soma mais de 45 mil seguidores, que aborda o dia a dia da Defensoria Pública, bem como dicas para concursos e opiniões sobre pautas polêmicas, promovem as lives “Desafios do HC”, nos dias 1, 2 e 3 de março, com o estudo do mais importante remédio constitucional.

No primeiro dia, às 20h, a Defensora Mayara Tachy, defensora pública do DF, há seis anos e referência na área criminal e no Tribunal do Júri, conversa com o professor Alexandre Morais da Rosa, docente da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e doutor pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), sobre os principais erros em Habeas Corpus. Na terça-feira (2), às 8h: Karoline Leal, referência no Distrito Federal em Direitos humanos e Direitos Coletivos, e Keity Satiko, defensora com grande expertise no Tribunal do Júri, além de grande docente de Direito do Consumidor e Administrativo, fazem uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STF) sobre o Habeas Corpus.

Finalizando o encontro, a Defensora Karoline Leal recebe o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) Samer Agi, dono de perfil no Instagram com quase 300 mil seguidores. A defensora e o magistrado, que é um exímio orador, conversam sobre “Sustentação Oral” na quarta-feira (3), a partir das 20h. As inscrições para o encontro são grátis e podem ser feitas pelo materiais.cpiuris.com.br/aejur-desafio-hc.

O evento será exclusivo aos inscritos.

Serviço: Defensoras Públicas do DF promovem debate sobre Habeas Corpus

Data: 1 a 3 de março

Transmissão: plataforma própria por meio de link exclusivo enviado aos inscritos.

Inscrições gratuitas pelo: materiais.cpiuris.com.br/aejur-desafio-hc