Curso qualifica profissionais em desenvolvimento infantil no DF

O curso que qualificava profissionais do Distrito Federal em desenvolvimento infantil chegou ao fim depois de formar diversos brasilienses. Chamado de Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC), a iniciativa, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) em parceria com a Iecap (Agência de Transformação Social), preparou quem trabalhava com famílias a promover o crescimento saudável e o desenvolvimento psicossocial das crianças.

Além disso, a capacitação traz benefícios sociais e de saúde pública significativos, especialmente para as crianças e famílias mais necessitadas.

Por meio dos treinamentos, que ocorreram de forma presencial, os visitadores e multiplicadores do programa Criança Feliz Brasiliense receberam orientações sobre os estudos e as evoluções do cuidado infantil, além de informações sobre a oferta de serviços socioassistenciais existentes na rede intersetorial do Distrito Federal.

“Mais de 100 visitadores do programa estão certificados e aptos a contribuir com o desenvolvimento infantil nas regiões mais sensíveis da DF. Além do conteúdo teórico, realizamos parcerias com as instituições de acolhimento, centros de referência da primeira infância e em residências de famílias acolhedoras, para que a abordagem fosse praticada e entendida nas diversas configurações infantis, desde uma clínica especializada em síndrome de Down até uma residência de uma família já atendida”, explica a secretária-executiva do comitê intersetorial, Ana Caroliny Sousa.

Manual CDC

O Manual Cuidados para o Desenvolvimento da Criança (CDC) orienta sobre as recomendações elaboradas por profissionais da área infantil que, por meio de estudos de estímulos, formularam um documento internacional a ser utilizado nas mais diferentes configurações familiares e culturais.

O documento é dividido por faixa etária, que compreende desde a gestação até os três anos incompletos, período em que a criança tem a capacidade de aprender e de ser estimulada. As abordagens iniciam com o estímulo ainda na gestação e vai acompanhando os saltos de idade da criança até chegar ao terceiro ano de vida.

Além das recomendações, a publicação contém a lista de verificação, um documento de observação que averigua os cuidados dispensados à criança; e a ficha de orientação, que são as atividades que ajudam a melhorar o desenvolvimento da criança. Além disso, tem informações para apoiar cuidadores a resolver questões básicas em suas necessidades.

O curso Cuidados para o Desenvolvimento da Criança foi criado em 2012 por pesquisadores e especialistas da primeira infância, em parceria com a Unicef e a Organização Mundial da Saúde (OMS). E foi modificado especificamente para a realidade do Brasil, por meio da Organização Pan-Americana da Saúde e da OMS Brasil.

Posteriormente, em 2016, o Ministério da Cidadania recepcionou o documento e realizou adaptações para acompanhar famílias atendidas pelo programa Criança Feliz nas diferentes regiões brasileiras.

O programa Criança Feliz Brasiliense foi um dos pioneiros a trabalhar o documento internacional. Após a capacitação no Ministério da Cidadania, os multiplicadores do programa fazem as abordagens das visitações baseadas nesse manual.

*Com informações da Agência Brasília