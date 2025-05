Curso para mulheres que querem dirigir veículo de emergência tem inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o curso Condutores de Veículos de Emergência para Mulheres, oferecido pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) como parte do programa Mulheres que Dirigem Vão mais Longe.

Foram disponibilizadas 20 vagas para a turma que começa em 26 de maio e vai até o dia 12 de junho. As aulas serão pela manhã, das 8h às 12h10, na nova unidade do Detran-DF, na 913 Sul.

O curso especializado para conduzir veículo de emergência tem carga horária de 50h/a, conforme previsto na Resolução nº 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito, e será registrado na Carteira Digital de Trânsito.

Podem se inscrever mulheres maiores de 21 anos habilitadas em qualquer categoria, com a Carteira Nacional de Habilitação válida. Vale destacar que a candidata ao curso não pode estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou pena decorrente de crime de trânsito, não pode ter sido alvo de cassação da CNH, nem estar impedida judicialmente de exercer seus direitos.

Inscrições

O curso é gratuito e as inscrições devem ser realizadas na Diretoria de Educação de Trânsito até quarta-feira (14), no prédio da 906 Sul, e a partir de 19 de maio, na nova unidade localizada na 913 Sul. O atendimento na EPT precisa ser agendado pelo Portal de Serviços. Para se inscrever, a candidata deve levar consigo a Carteira Nacional de Habilitação no dia e horário agendados para realizar a inscrição.

*Com informações do Detran-DF