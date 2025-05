GDF investe em lazer para a população de Brazlândia e entrega três novos parques infantis à população

Brazlândia inaugurou um novo parque infantil na orla do Lago Veredinha. Com três equipamentos entregues em apenas uma semana, a iniciativa reforça a importância do lazer no desenvolvimento infantil, ao estimular criatividade, autonomia, socialização e prática de atividade física, além de fortalecer o senso de comunidade. O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu cerca de R$ 500 mil nas obras, que incluem alambrado, areia, instalação dos brinquedos e toda a zeladoria no entorno. A expectativa é de atender em média 2 mil crianças diariamente.

Os playgrounds ficam na Orla do Lago Veredinha, na Quadra 37 da Vila São José, ao lado da Feirinha, e na Quadra 03 do Setor Veredas. Dois deles utilizam madeira plástica, um material inovador e ecológico que oferece vantagens como resistência, segurança e sustentabilidade, no mesmo padrão adotado pelo Zoológico de Brasília. Esse material tem a durabilidade de até 10 anos, não apodrece nem permite a proliferação de microrganismos. Resistente a cupins, fungos, umidade, sol, chuva, poeira e corrosão, também garante segurança por não soltar farpas, não rachar e exigir baixa manutenção. Além disso, é feita com materiais recicláveis, contribui para a preservação do meio ambiente e reforça o compromisso com a sustentabilidade.

“Esse parquinho representa segurança, bem-estar e um espaço saudável para nossas crianças”, diz a professora Mirian dos Santos

Segundo a administradora regional de Brazlândia, Luciana Ferreira, a orla do lago é o cartão-postal da cidade. “Sempre que pensamos em uma nova obra para valorizar a cidade, a orla vem como prioridade. Além disso, identificamos espaços que estavam sem uso e aqui, por exemplo, não havia nenhuma área voltada para as crianças. Com isso, priorizamos os lugares de maior circulação e visibilidade. Foi assim que definimos esses três pontos principais”, conta.

“As pessoas perguntam se tem que pagar para entrar. E eu respondo: não, é de graça! E elas se surpreendem, não estão acostumadas a ter acesso a um espaço bonito, de qualidade, sem precisar pagar. Quando o governo entrega algo assim gratuitamente para a população, o impacto é enorme”, ressalta Luciana.

O comerciante Roldão Filho diz que o novo parquinho atrai mais visitantes, aumentando o movimento na cidade

Para a professora Mirian dos Santos, 52, o parquinho é fundamental para o desenvolvimento das crianças, pois, além de oferecer lazer, contribui para a rotina das famílias em Brazlândia, porque a cidade ainda tem poucas opções de lazer voltadas para crianças e adolescentes. “Esse espaço veio justamente para preencher essa lacuna e tornar o dia mais divertido para as crianças e também traz mais tranquilidade para os pais”, destaca. Mirian também percebeu que o parquinho é feito com um material mais seguro. “O parque é planejado e bem-estruturado, então, para mim, esse parquinho representa segurança, bem-estar e um espaço saudável para nossas crianças.

O aumento da circulação de pessoas também é um ponto de destaque para o comércio local. O comerciante Roldão Filho, 61, ressalta que o Lago Veredinha já era muito frequentado, mas agora acredita que a comunidade vai passar mais por lá. “Isso movimenta tudo, porque atrai mais visitantes, traz gente de fora, como o pessoal de Taguatinga, Ceilândia, Águas Lindas, movimenta a cidade inteira. É algo que vai fazer uma diferença enorme. Pode parecer simples, mas é muito significativo”, destaca.

Investimentos na cidade

Reconhecida como uma das principais responsáveis pelo abastecimento hortifrutigranjeiro do Distrito Federal, Brazlândia tem recebido uma série de intervenções para ampliar a infraestrutura e garantir mais conforto e segurança aos moradores e produtores agrícolas da região.

Em agosto do ano passado, o governador Ibaneis Rocha entregou duas importantes obras que beneficiam os 23 mil habitantes da área rural: a nova ponte em concreto do Córrego do Pulador e a pavimentação do acesso à Escola Classe Chapadinha. Juntas, as melhorias somam mais de R$ 2,2 milhões em investimentos.

Outras ações também avançaram na cidade, como os reparos nas rodovias DF-220 e na DF-180, a duplicação da BR-080 e a reconstrução do Hospital Regional de Brazlândia.

*Com informações da Agência Brasília