Curso inédito tratará de doação e captação de tecidos oculares humanos para transplantes

Um curso de extensão de doação e captação de tecidos oculares humanos para transplantes será oferecido pela primeira vez no Distrito Federal. As inscrições estão abertas, após edital elaborado em parceria por Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), Escola Superior de Ciências da Saúde (Escs) e Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal (CET/DF).

As três instituições são vinculadas à Secretaria de Saúde do DF (SES/DF), que mantém o quadro de pessoal e oferece recursos necessários aos serviços.

Com duração de seis meses e carga horária de 152 horas, o curso tem 22 vagas destinadas a enfermeiros que atuam em Comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes (CIHDOTT) de hospitais públicos ou em Unidades de Pronto Atendimento (UPA) no DF; alunos do último ano dos cursos de enfermagem e medicina da Escs, e residentes médicos e enfermeiros da SES/DF.

Idealizador e coordenador do curso, Anderson Galante atua na CET/DF e conta que a ideia surgiu ainda em 2019, mas com o período da pandemia precisou ser adiada por um tempo. “São poucas as iniciativas no Brasil com essa temática na academia, seja na graduação, seja na pós-graduação. Então, agora entendemos que é o momento ideal para o lançamento”, afirma. Durante o curso, serão tratadas técnicas de comunicação humana em situações críticas, voltadas para a prática de entrevista com familiares sobre a possibilidade de doação, além da parte prática cirúrgica, quando os alunos poderão aprender sobre a enucleação do globo ocular.

Dividido em quatro módulos, o curso terá aulas presenciais e virtuais, de quinta-feira a sábado, de 8h às 18h, uma vez por mês. Ao longo do curso, as aulas presenciais serão em salas de aula e laboratório morfofuncional da Escs, além do estágio observacional no Banco de Órgãos e Tecidos da CET/DF. Para Anderson, “a importância desse curso aqui no DF abrange vários aspectos”. Segundo o gestor, “somos uma das poucas escolas de saúde no Brasil hoje que fazem um curso como esse na categoria extensão”, e acrescenta que “não somos pioneiros, mas talvez estejamos entre as cinco escolas que trabalham essa temática”.

Durante o curso, serão tratadas técnicas de comunicação humana em situações críticas, voltadas para a prática de entrevista com familiares sobre a possibilidade de doação, além da parte prática cirúrgica, quando os alunos poderão aprender sobre a enucleação do globo ocular | Foto: Divulgação/Fepecs

A sub-coordenação do curso será realizada pela chefe do Banco de Órgãos e Tecidos, Isabela Rodrigues, e as aulas serão ministradas por docentes do Banco de Órgãos e Tecidos da CET/DF, que conta com uma equipe de enfermeiros e médicos oftalmologistas treinados pela Associação Pan-Americana de Banco de Olhos (Apabo). Também haverá parceria com a Gerência de Psicologia da SES, que vai disponibilizar psicólogos durante o módulo que trata de comunicação humana e entrevista com familiares para realizar a captação de órgãos. “Nossa expectativa é a de que, com esse curso, que vai capacitar enfermeiros, médicos e residentes, haja aumento de doação e de captação de córneas e diminua o tempo de espera de pacientes que aguardam por transplante de córnea”, conclui Galante.

Inscrição e seleção

As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (5) e podem ser feitas até o dia 12 de junho, no site da Fepecs. Para se inscrever, os candidatos devem observar alguns pré-requisitos do edital e a documentação necessária para concorrer a uma vaga.

O processo de seleção consiste em análise documental, que possui caráter eliminatório, e memorial descritivo, com caráter eliminatório e classificatório. A soma total para classificação é de dez pontos, e, em caso de empate, serão considerados critérios como tempo de atuação na área de transplantes e maior pontuação na análise do memorial descritivo.

Cronograma

→ Inscrições: 5 a 12 de junho

→ Resultado classificatório: 21 de junho

→ Convocação para matrícula: 27 de junho

→ Aula inaugural: 18 de julho

*Com informações da Agência Brasília