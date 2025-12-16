Curso de lideranças comunitárias reforça protagonismo social no DF

A Secretaria de Atendimento à Comunidade do Distrito Federal (Seac-DF) realizou na noite desta segunda-feira (15) a solenidade de entrega de 110 certificados do módulo básico do curso de formação de lideranças comunitárias. O evento marcou a conclusão da primeira etapa da iniciativa, desenvolvida integralmente em formato on-line, permitindo maior acesso de lideranças de todas as regiões administrativas do DF.

Instituído pela Portaria nº 130/2025 e lançado pelo Edital de Seleção nº 02/2025, o curso é uma iniciativa inédita no DF e tem como objetivo fortalecer o protagonismo social, capacitando cidadãos que já atuam ou desejam atuar em associações, coletivos, conselhos e demais iniciativas comunitárias.

O módulo básico teve carga horária de oito horas, distribuídas em aulas online ao vivo, com conteúdos práticos voltados à organização comunitária, comunicação com o poder público, transparência, mobilização social, sustentabilidade, segurança, parcerias locais e resolução de conflitos. Foram ofertadas 1.050 vagas, distribuídas entre as 35 regiões administrativas, com reserva de 10% para pessoas com deficiência (PcD).

A secretária de Atendimento à Comunidade, Clara Roriz, destacou a importância da formação cidadã como ferramenta de transformação social. “Investir nas lideranças comunitárias é investir em comunidades mais organizadas, participativas e capazes de dialogar com o poder público. Esse curso reforça o compromisso do GDF em valorizar quem está na ponta, cuidando das pessoas e dos territórios”, afirmou.

Presente na cerimônia, a vice-governadora Celina Leão afirmou que “quando fazemos pela comunidade, a gente deixa legado de cuidado, de carinho e de servir.” O professor e idealizador do curso, Jeann Cunha, ressaltou o papel das lideranças de base na construção de soluções locais. “Fortalecer quem atua diretamente nas comunidades é essencial para promover mudanças reais e duradouras”, pontuou.

Com informações da Seac-DF