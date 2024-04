Curso de acolhimento humanizado e primeiros socorros está com inscrições abertas

A Escola de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal (Easjur/DPDF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-DF) fortaleceram a parceria interinstitucional com o lançamento do curso especializado em acolhimento humanizado e noções básicas em primeiros socorros, e com a oferta de informações sobre o Programa Senac de Gratuidade (PSG) para a capacitação de pessoas vulneráveis. A iniciativa foi consolidada durante reunião realizada em março na Easjur/DPDF com a presença do defensor público-geral, Celestino Chupel, e da diretora de Educação Profissional e Tecnológica do Senac-DF, Cíntia Gontijo.

A capacitação oferecida a defensores públicos e servidores da instituição será realizada durante o Maio Verde, mês da Defensoria Pública, nos dias 7, 14, 21 e 28, das 13h às 17h, na sede da Easjur/DPDF, localizada no Edifício Rossi Esplanada Business, no Setor Comercial Norte, quadra 01, conjunto G, subsolo, na Asa Norte. As inscrições estão abertas até 5 de maio e podem ser realizadas neste link. As vagas são limitadas.

O intuito da parceria é transformar a cultura organizacional da Defensoria Pública do DF, melhorando o atendimento e fortalecendo o vínculo com a comunidade, promovendo um ambiente mais acolhedor e empático. O treinamento é essencial para preparar os profissionais para as complexidades das interações diárias, envolvendo todos os setores da instituição em uma mudança efetiva e inclusiva.

Para garantir uma ampla alteração nas práticas de atendimento, os coordenadores de todos os Núcleo de Assistência Jurídica (NAJ) da DPDF indicarão um representante com o objetivo de nivelar os conhecimentos repassados, permitindo a promoção de um entendimento unificado e a aplicação consistente dos princípios de humanização e prontidão nos serviços prestados.

Além disso, o Senac-DF fornecerá detalhes sobre como acessar os cursos e os critérios para se beneficiar do Programa Senac de Gratuidade (PSG), a fim de que os participantes possam orientar os assistidos da DPDF sobre o acesso à educação adulta de qualidade ofertada aos cidadãos de baixa renda, incluindo estudantes, trabalhadores, empregados e desempregados.

Celestino Chupel reforça que o curso é um marco significativo na instituição e ofertará treinamento adequado para que os participantes possam compreender melhor as necessidades e as preocupações das pessoas que buscam assistência jurídica. “O intuito é estabelecer uma relação de confiança e respeito com os assistidos e promover um ambiente acolhedor e inclusivo, além de capacitar os servidores para lidar com situações de emergência”, explicou.

Curso

Com 12 horas-aula e ministrada pela instrutora do Senac-DF e especialista em comunicação organizacional Thalita Machado, a capacitação oferecerá conhecimentos sobre o atendimento enquanto elemento fundamental, qualidade, excelência e encantamento. Também serão abordados a Técnica Rapport, a psicologia do atendimento por relacionamento e a arte de escutar para garantir atendimento com empatia e acolhimento.

O curso contará, ainda, com técnicas e tipos de atendimento humanizado, técnicas de negociação, administração de conflitos e reclamações, elementos de uma comunicação assertiva, etiqueta social e postura profissional na atuação do atendente acolhedor, além de ética e sigilo no recebimento, na manipulação e no encaminhamento das informações do assistido.

Essencial para a capacitação dos participantes na atuação efetiva em emergências, o curso Noções Básicas em Primeiros Socorros contará com quatro horas-aula e será realizado pelo instrutor em emergências e socorros de urgência e major do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) Francisco das Chagas Pontes. O objetivo é aumentar a segurança no ambiente de trabalho, promovendo uma cultura de prontidão e cuidado e reforçando a responsabilidade social da DPDF de criar ambientes mais seguros e preparados. As habilidades são vitais para oferecer suporte imediato durante momentos críticos, garantindo a segurança até a chegada do socorro especializado.

O treinamento é essencial em locais com grande circulação de pessoas, como as dependências da DPDF, e inclui técnicas de resposta a obstruções das vias aéreas por corpos estranhos (engasgos), paradas cardiorrespiratórias e crises convulsivas.

As estatísticas indicam que milhares de pessoas no Brasil perdem a vida anualmente devido a engasgos, com um número significativo de casos envolvendo bebês e idosos. Além disso, ocorrem cerca de 200 mil episódios de parada cardiorrespiratória no país a cada ano, a maioria fora de ambientes hospitalares. Esse módulo é projetado para fornecer habilidades práticas essenciais, como a Manobra de Heimlich e a Reanimação Cardiopulmonar (RCP), cruciais para lidar com essas situações de maneira eficaz.

Com informações da Agência Brasília