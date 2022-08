Cultura Digital: inscrições abertas para três cursos gratuitos na área de games em Ceilândia

O projeto é voltado para capacitar jovens de baixa renda do DF em segmentos digitais. Serão ofertadas 150 vagas nos cursos de E-sports, Animação Digital e Desenvolvimento de jogos

Para quem tem afinidade com a tecnologia, gosta de games e enxerga a oportunidade de se profissionalizar e ganhar dinheiro em áreas ligadas à tecnologia, a oportunidade acaba de surgir no DF. O projeto Cultura Digital, promovido pela Associação Amigos do Futuro, em parceria com o Ministério do Turismo, está com inscrições abertas até o dia 06 de setembro. Ao todo são 150 vagas distribuídas em três cursos profissionalizantes e gratuitos, E-sports, Animação Digital e Desenvolvimento de jogos. A iniciativa contará ainda com computadores gamers de ponta, para auxiliar os alunos na prática do conteúdo ministrado nas aulas.

Os cursos, com carga horária de 120h, acontecem de 12 de setembro a 24 de outubro, de segunda a sexta, no Estacionamento da Administração Regional da Ceilândia. O curso profissionalizante em E-sports sempre será matutino, de 08h às 12h, já o profissionalizante em Animação Digital será vespertino, de 14h às 18h, e o de Desenvolvimento de jogos, no turno noturno, de 18h30 às 22h30. São 50 vagas por curso, com o objetivo de capacitar e preparar jovens de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho do futuro.

Para Diogo Oliveira, produtor executivo do projeto, “os games não são novidade, desde os anos 80 eles possuem profunda penetração entre os jovens. A diferença é que ao mesmo tempo que o sucesso entre os mais novos continuou, aqueles jovens do passado cresceram e hoje integram a maior parcela da população economicamente ativa. O resultado disso é um mercado imenso tanto em termos de integrantes quanto em termos de cifras. Quem investiu em games há 15 anos, hoje, está muito bem de vida. E a tendência é que isso continue.” afirma Diogo.

Sobre os cursos

Entre os conteúdos programados para o curso de E-sports estão: Cultura dos Jogos, Competitivos, Monetização, Mentalidade, Estratégica, entre outros. Já Introdução ao Audiovisual, Pixel Art e Animação 3D são algumas das disciplinas do curso de Animação Digital. No curso de Desenvolvimento de jogos, os destaques vão para Modelagem de Personagens, Marketing e Plano de Negócios e Realidade Aumentada e Virtual.

As inscrições já podem ser feitas pela internet (links abaixo). Os inscritos receberão um email com a confirmação para o início das aulas.

Serviço:

Cultura Digital

Data: 12 de setembro a 24 de outubro

Onde: Estacionamento da Administração Regional da Ceilândia

Inscrições: até o dia 06 de setembro

E-sports – https://bit.ly/MatriculaE-sports

Animação Digital – https://bit.ly/MatriculaAnimação

Desenvolvimento de jogos – https://bit.ly/MatriculaDesenvolvimento

Mais informações: [email protected], (61) 99326-4439 e www.culturadigitaldf.com.br