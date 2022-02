Cultura abre consulta pública do FAC

Durante um mês, a comunidade cultural do Distrito Federal vai participar democraticamente opinando sobre o formato e o conteúdos dos futuros editais

O primeiro bloco de editais do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) de 2022 está pronto para a consulta pública, aberta pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) nesta quarta-feira (9). Durante um mês, a comunidade cultural do Distrito Federal vai participar democraticamente opinando sobre o formato e o conteúdos dos futuros editais.

As opiniões serão coletadas até as 23h59 do dia 9 de março, por meio de formulário simples. Nesse período, a Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural (Sufic), que realiza a gestão do FAC, fará duas audiências públicas: uma transmitida pelo canal do YouTube da Secec, no dia 23, e outra em possível encontro presencial , no dia 9 de março. A confirmação depende da situação de segurança sanitária do DF, que passa pela alta de casos de covid-19.

Acesse o formulário:

Consulta Pública Editais FAC 2022 – 1° Bloco

O ano de 2022 procede um bloco de editais vitoriosos e históricos para a cultura do DF, com empenho recorde de R$ 155 milhões para 1007 projetos.

“Estamos ansiosos pela participação dos agentes culturais para que ocorra o aprimoramento dos editais”, apontou o subsecretário João Moro.

A projeção é de que esses projetos gerem mais de 100 mil empregos diretos e indiretos, garantindo, já, neste ano, uma movimentação impactante na cadeia da economia criativa do DF.