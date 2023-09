Cruzeiro recebe curso gratuito de gestão condominial

Interessados em participar do curso devem acessar o site da Administração Regional do Cruzeiro

Entre os dias 11 e 14, um curso de formação de síndico para gestão condominial estará sendo ministrado no auditório do Centro Educacional 02 do Cruzeiro Novo. As inscrições estão abertas, e quem participar de toda a capacitação, que terá aulas a partir das 19h no auditório do Centro Educacional n° 02, receberá um certificado.

Interessados em participar do curso devem acessar o site da Administração Regional do Cruzeiro. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (61) 3054.0543 e 99807.2015.

O foco principal do curso são síndicos, subsíndicos, conselheiros e condomínios que desejam aprimorar a gestão e entender mais sobre as responsabilidades e direitos inerentes a essas funções num condomínio. Pessoas inscritas receberão material didático online.

A iniciativa é do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio do programa UniComunidade, desenvolvido pela Administração do Cruzeiro. O curso conta com o apoio institucional da Associação de Síndicos de Condomínios Residenciais e Comerciais do Distrito Federal (AssoSíndicos-DF) e do Instituto Nacional de Condomínios e Apoio aos Condôminos (INCC), duas entidades que atuam no segmento.