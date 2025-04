Cruz original da primeira missa no Brasil vem a Brasília no aniversário da capital

As comemorações pelos 65 anos de Brasília vão ficar ainda mais especiais. É que a cruz usada na primeira missa celebrada no Brasil, em 1500, está em peregrinação por cidades portuguesas e brasileiras e chegará à capital federal exatamente na data do aniversário da cidade, na próxima segunda-feira (21).

A cruz ficará em Brasília por dois dias. Na segunda-feira, às 10h, ela estará presente na missa pelo jubileu da arquidiocese e pelo aniversário da capital, na Catedral, presidida pelo cardeal Paulo Cezar Costa. Depois, a partir das 11h, o artefato ficará em exposição também na Catedral.

Na terça-feira (22), a cruz será levada à sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), às 8h. Às 9h, haverá uma sessão solene no Congresso Nacional, com lançamento do selo comemorativo do jubileu dos 525 anos da primeira missa no Brasil. Às 12h, o cardeal Paulo Cezar Costa celebra uma nova missa na Catedral, com a frente parlamentar católica. Na quarta-feira (23), a cruz segue para Belém (PA).

“A gente continua celebrando a fé do povo com muito respeito, com muita tolerância, e a nossa cidade é a síntese de tudo isso”, Kildare Meira, superintendente de Assuntos Constitucionais

“No dia 21, a gente comemora os 65 anos de Brasília, o jubileu da arquidiocese de Brasília e, no dia seguinte, o descobrimento do Brasil. Então, essa cruz está no lugar certo, no dia certo e na celebração certa. Esse país, que teve a primeira missa em 1500, hoje tem como capital a nossa bela Brasília e, de lá para cá, a fé que fundou esse país permanece. A gente continua celebrando a fé do povo com muito respeito, com muita tolerância, e a nossa cidade é a síntese de tudo isso. Vai ser uma celebração muito significativa, com esse elemento histórico e cultural”, exaltou Kildare Meira, subsecretário de Assuntos Constitucionais da Casa Civil do DF.

“Essa cruz peregrina relembra para nós que, na origem do nosso país, está a experiência da fé. Relembra para nós que a religião está desde a origem do nosso país e que foi fazendo história nesse imenso Brasil, que foi fazendo história na nossa população, na nossa cultura. Então, é um momento bonito, é um momento de celebrar, é um momento de rememorar”, emendou o arcebispo de Brasília, cardeal Paulo Cezar Costa.

Jubileu

A peregrinação integra a programação do evento Brasil com Fé – 525 anos da Primeira Missa no Brasil, Terra de Santa Cruz, que comemora o jubileu da primeira missa em território brasileiro, celebrada em 26 de abril de 1500. A cruz fica em exposição permanente na Sé de Braga, igreja mais antiga da Península Ibérica, aberta em 1089. O artefato deixou a cidade em 12 de abril e, ainda em Portugal, passou por Fátima, Cascais, Almada e Lisboa.

A chegada ao Brasil ocorreu nesta terça-feira (15), em São Paulo. Antes de vir a Brasília, ela passará por Cachoeira Paulista, Aparecida e Guaratinguetá, em São Paulo; Porto Alegre (RS); e Rio de Janeiro e Maricá (RJ). Depois da capital federal, será a vez de Belém (PA) e Salvador (BA). Na data exata do aniversário de 525 anos, a cruz visitará, também na Bahia, Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, local da chegada dos portugueses ao Brasil e onde foi celebrada a primeira missa. No dia 27, o artefato retorna a Braga.

Com informações Agência Brasília