Crianças são atingidas por linha de pipa com cerol

Desde 2018, o uso e a comercialização de misturas de cerol e da linha chilena são proibidos no Distrito Federal

Duas crianças que brincavam em um parquinho na QNN 6/8 de Ceilândia sofreram cortes no pescoço neste final de semana. Elas brincavam quando foram feridas por uma linha de pipa com cerol, e precisaram ser levadas para o Hospital Regional de Ceilândia, mas passam bem.

Perto do parquinho onde as crianças brincavam estava rolando um festival de pipa e, segundo a organizadora do evento, os participantes haviam sido avisados sobre a proibição do uso de cerol e de linha chilena, que são proibidos por lei no Distrito Federal.

As crianças machucadas pela linha foram Ágatha, de 5 anos, que sentiu muita ardência devido ao ferimento no pescoço, e Cristopher, de 4 anos, que precisou levar ponto no corte. Ambos passaram por exames no Instituto Médico Legal (IML) e o boletim de ocorrência foi registrado.

É lei

Desde 2018, o uso e a comercialização de misturas de cerol e da linha chilena, que são utilizadas para cortar a linha de outras pipas, são proibidos no Distrito Federal.

E é nos meses de férias que o número de acidentes sobe. Em janeiro, foram 40 casos, enquanto em julho foram 53. De acordo com a Neoenergia, de janeiro a julho do ano passado, foram 134 acidentes com pipa na rede elétrica. No mesmo período deste ano, foram 199.