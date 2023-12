Crianças fazem visita especial de Natal aos pais no sistema penitenciário

A manhã festiva foi marcada, nesta segunda-feira (11), por atividades que encheram os rostos das crianças de sorrisos

Internos do sistema penitenciário do Distrito Federal receberam uma visita especial de crianças, evento fecha a última visita dos pequenos em 2023. A ocasião proporcionou momentos de alegria e descontração para os pequenos e seus pais/avós sob custódia.

A manhã festiva foi marcada, nesta segunda-feira (11), por atividades que encheram os rostos das crianças de sorrisos. Pintura facial, lanches deliciosos, cabeleireiros para “dar um trato no visual” e brinquedos infláveis transformaram o ambiente, criando uma pausa acolhedora nas funções diárias das unidades prisionais.

A grande surpresa da tarde foi a visita especial do Papai Noel, que alegrou a todos. Além disso, o evento incluiu o segundo concurso, “Desenhando o Amor”, dando às crianças a oportunidade de expressar criatividade e compartilhar mensagens de afeto.

O concurso pretende levar o amor das crianças em forma de arte aos reeducandos do sistema prisional do DF. Todos os desenhos serão entregues posteriormente aos custodiados. Os pequenos artistas, além de terem as obras publicadas no site da secretaria, receberam uma maleta de pintura infantil.

A visita especial de Natal no complexo penitenciário foi uma pausa na rotina e mostra a importância da inclusão social e da solidariedade, salientando que a celebração do espírito natalino pode alcançar todos os cantos da sociedade.

*Com informações da Agência Brasília