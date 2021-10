Boulevard Shopping Brasília doa 1500 livros para crianças carentes

Exemplares serão doados a instituições que trabalham com crianças em situação de vulnerabilidade social. Projeto Leitura Para Todos visa incentivar o hábito da leitura entre crianças de todo o país

O incentivo à cultura está entre os principais pilares do Boulevard Shopping Brasília perante a sociedade. Com a chegada do final do ano, o espírito de solidariedade em ajudar ao próximo ganha ainda mais força, e aproveitando esse sentimento, o shopping, administrado pela Aliansce Sonae, lança o projeto Leitura Para Todos. Além dessa campanha, o Boulevard também promove, com foco no público infantil, entre os dias 7 e 12 de outubro ação com foco na leitura. Durante o período serão oferecidas oficinas de marcadores de livros e de colorir comandadas pela brinquedoteca A Floresta e no Dia das Crianças contação de histórias do livro Fubá às 15h e às 16h30. O evento é gratuito.

Dividida em duas etapas, a ação em parceria com o Instituto da Criança, tem como principal objetivo incentivar o hábito da leitura entre os pequenos. Os livros serão distribuídos para instituições que realizam trabalhos com crianças em situação de vulnerabilidade social no DF.

“A ideia do projeto é estimular a leitura e incentivar o contato de crianças com livros desde cedo. Acreditamos que essa é uma das maneiras mais efetivas de transformar o futuro e praticar a solidariedade. Colocamos nossos shoppings a disposição dessa causa que consideramos tão importante e que vai beneficiar inúmeras instituições nos seus entornos”, comenta Ana Paula Niemeyer, Head de marketing da Aliansce Sonae.

A primeira etapa será justamente no mês das crianças, outubro, onde serão doados 1500 exemplares do livro Fubá, indicado para crianças de 1 a 7 anos, da autora Tatiana Kauss. A obra estimula o contato das crianças com a natureza e com os animais.

Já a segunda será uma ação de Natal e vai acontecer durante todo o mês de dezembro. No Brasil serão 100 mil unidades do livro Fura Bolo – um convite para experiências familiares na cozinha – também assinado por Tatiana Kauss.

“É com muita satisfação que o Instituto da Criança é parceiro desta tão importante e necessária campanha da Aliansce Sonae. Incentivar o hábito da leitura entre o público infantil é uma valiosa forma de exercitar a solidariedade, além de ser um exemplo de iniciativa que contribui para o desenvolvimento social das futuras gerações”, comemora Pedro Werneck, Cofundador do Instituto da Criança.

Em Brasília, os livros já tem destino definido. As instituições atendidas pelo Boulevard Brasília são Casa de Ismael, Centro de Educação Infantil Riacho Fundo, Centro de Ensino Fundamental Lobo Guará, Escola Classe Kanegae. De acordo com Luana Peixoto, gerente de marketing do empreendimento, “essa é mais uma parceria com a holding em uma oportunidade de estimular a culta e ainda ter contato com a comunidade”.

Visita da autora

Durante o mês de outubro serão realizadas nos shoppings diversas ações que incentivam a relação das crianças com o universo dos livros. A autora vai visitar alguns dos empreendimentos da Aliansce Sonae (para contações de histórias lúdicas e divertidas com a temática do livro Fubá. Em Brasília, além do Boulevard, as instituições também vão receber uma contação lúdica e cheia de emoção.

Serviço

Boulevard Brasília lança projeto “Leitura Para Todos” com distribuição de livros infantis

Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte);

Para mais informações: https://boulevardbrasilia.com.br

Quando: de 7 e 12 de outubro

O que: Ação com foco na leitura. Oficinas de marcadores de livros e de colorir comandadas pela brinquedoteca A Floresta. No Dia das Crianças, contação de histórias do livro Fubá às 15h e às 16h30.

Entrada gratuita

Local: 2º piso

Parceria: Brinquedoteca A Floresta