Criança prende a cabeça entre duas colunas de uma casa e é resgatada

Um garoto, de 4 anos, foi resgatado pela equipe de Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), após ficar com a cabeça presa entre duas colunas em sua casa, na Etapa 03 do Paranoá, nesta terça-feira. 19.

O pequeno, chamado Lorenzo, foi amparado pela sua avó. Tudo aconteceu em uma brincadeira, as colunas ficam localizadas na sala da residência.

Foi necessário o uso de uma talhadeira e um martelo para descascar a alvenaria da coluna e o libertar.

Pelo desempenho de Lorenzo durante a operação que, mesmo com o barulho das marteladas, se muito corajoso, o CBMDF o presenteou com um passeio de viatura.