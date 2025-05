Cras Taguatinga tem espaço renovado para melhor atendimento à população 

A unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em Taguatinga foi completamente renovada e entregue simbolicamente na última quarta-feira (28) pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes). O objetivo da reestruturação é qualificar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade na região.

Localizado na Área Especial 4 da QNG 27, o Cras Taguatinga atende moradores de Taguatinga Norte, M Norte, Chaparral, Vila São José, Vicente Pires, Colônia Agrícola Samambaia, Assentamento 26 de Setembro, Terra Santa e Canaã do Reino. A unidade é considerada uma das mais demandadas do DF e oferece serviços como atualização do Cadastro Único, avaliação para benefícios sociais e acompanhamento familiar.

Durante a obra, o local passou por diversas melhorias, incluindo pintura nova, adequação de banheiros, reestruturação das salas, substituição do forro e reparos no telhado, além da atualização do sistema elétrico. Medidas de acessibilidade também foram implementadas. Para manter o atendimento durante o período das reformas, os servidores atuaram em regime de revezamento.

Agora, o espaço conta ainda com mobiliário renovado e novos computadores, o que, segundo a Sedes, garante mais conforto para servidores e usuários. “A entrega desse espaço renovado é fundamental para fortalecer a proteção social de famílias atendidas pelo centro de referência”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

A estrutura do Cras inclui recepção, sala administrativa, salas de atendimento, banheiros, auditório, copa, cozinha e área externa. No total, o Distrito Federal conta com 32 unidades fixas e um Cras Móvel, que funcionam como porta de entrada para a política pública de assistência social.

O atendimento nas unidades deve ser agendado pelo telefone 156 ou pelo site da Sedes-DF.

Com informações da Sedes-DF