Covid: Mais de 6 mil vidas perdidas no DF

De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 394, o Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.253 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, a contaminação já atingiu 344.364 pessoas na capital e, nesta quarta-feira (31), a capital candanga possui 15.209 casos estão ativos.

Do total de 344.364 mil casos, 6.029 (1,8%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 323.126 (93,8%) estão recuperados. Do total de óbitos, 5.515 eram moradores do DF e 514 de outros estados.

As cidades com mais confimações são Ceilândia (37.176), Plano Piloto (32.972) e Taguatinga (27.624). Nas últimas 24 horas foram registrados 11 óbitos. Além disso, 117 mortes que aguardavam por confirmação foram contabilizadas hoje.

Com relação ao local de residência dos casos, 301.906 (87,7%) residem no DF e 26.102 (7,6%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Em relação aos óbitos, a média móvel mostra uma tendência crescente do início da pandemia até a primeira quinzena de agosto. Desde o início de dezembro, observa-se oscilações com tendência de alta.

Com informações da Secretaria de Estado da Saúde do DF