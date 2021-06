Covid: Mais 5 mil rodoviários devem ser vacinados na próxima semana

Caso o profissional não consiga comparecer, poderá voltar à mesma unidade do agendamento no prazo máximo de cinco dias

Com início na última quinta-feira (03), quando foram disponibilizadas as primeiras 4 mil doses, mais 5 mil rodoviários devem se imunizar contra a covid-19 na próxima semana. Até o momento, apenas 2.986 motoristas e cobradores foram até os postos para receber a primeira dose do imunizante. O agendamento está aberto no site https://vacina.saude.df.gov.br/.

Caso o profissional não consiga comparecer na data agendada, poderá voltar à mesma unidade do agendamento no prazo máximo de cinco dias para receber o imunizante. Se passar desse prazo, é preciso ir ao local agendado com atestado médico, comprovante de viagem ou outro documento que justifique o impedimento.

DER

No mesmo período, profissionais do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) também serão vacinados. Duzentas doses serão destinadas aos agentes que atuam em ações de fiscalização, bem como no auxílio do trânsito em alguns pontos de aplicação de vacinas. A vacinação deve seguir lista nominal enviada pelo órgão à Secretaria de Saúde.

As informações são da Agência Brasília