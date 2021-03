Covid: DF registra 1.636 novos casos em 24H

Do total de 338.930 mil casos, 5.717(1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 317.236 (93,6%) estão recuperados

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.636 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 338.930 pessoas já foram infectadas na capital e, neste sábado (27), 15.977 casos estão ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (36.608), Plano Piloto (32.429) e Taguatinga (27.224). Nas últimas 24 horas foram notificados 43 óbitos, sendo que, deste total, 10 faleceram sábado.

Do total de 338.930 mil casos, 5.717(1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 317.236 (93,6%) estão recuperados. Do total de óbitos, 487 eram moradores de outros estados.

Com relação ao local de residência dos casos, 297.308 (87,7%) residem no DF e 25.741 (7,6%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Vacinação

O Governo do Brasil já enviou mais de 30 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 a todas as regiões do país, de acordo com a LozalizaSUS. Segundo a ultima atualização do Vacinômetro no Distrito Federal, a capital já recebeu um total de 446.410 doses de imunizantes, sendo 372.160 da Coronavac e 74.250 da Oxford/Astrazeneca.

A vacina CoronaVac é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A vacina Covishield é desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca. Cerca de 5% do total de doses recebidas são reservadas tecnicamente para repor eventuais perdas.

Mais de 260 mil pessoas já receberam a primeira dose no DF e, conforme o último boletim informativo, a região central é a que mais tem doses aplicadas. Essa localidade é composta por Asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e Noroeste.