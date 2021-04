Covid: DF registra 1.108 novos casos e 76 óbitos

Desde o início da pandemia, 364.452 pessoas já foram contaminadas. Além disso,11.307 casos ainda estão ativos

De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 410, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do DF, a capital candanga nesta sexta-feira (16) registrou 1.108 novos diagnósticos da doença. Desde o início da pandemia, 364.452 pessoas já foram contaminadas. Além disso,11.307 casos ainda estão ativos.

As regiões com mais casos confirmados são: Ceilândia (39.896), Plano Piloto (34.801) e Taguatinga (29.179). Nas últimas 24 horas foram registrados 76 óbitos, sendo 18 falecimentos ocorridos de quinta para sexta-feira. O restante dos registros consistem em casos que aguardavam confirmação.

Do total de 364.452 mil casos, 7.125(2,0%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 346.020 (94,9%) estão recuperados. Do total de óbitos, 6.544 eram moradores do DF e 581 de outros estados.

Com relação ao local de residência dos casos, 319.975 (87,8%) residem no DF e 27.227 (7,5%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Em relação aos óbitos, a média móvel mostrou uma tendência crescente do início da pandemia até a primeira quinzena de agosto. No início de dezembro, observou-se oscilações com tendência de alta.

A partir da primeira semana de março, a média móvel de óbitos apresenta crescimento acelerado, alcançando médias superiores às registradas anteriormente. Destacase que, no dia 24 de março de 2021, registrou-se a maior marca de óbitos ocorridos em um único dia desde o início da pandemia, com um total de 86 vidas perdidas

Com informações da Secretaria de Estado da Saúde do DF