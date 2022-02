Covid: DF regista 20 mil vacinados nesta sexta (11)

Nas últimas 24h, foram 7.017 vacinados da primeira dose, 1.924 da segunda dose, 8 com a dose única, 11.254 com a dose de reforço

O GDF anunciou, nesta sexta-feira (11), os dados dos boletins informativos sobre a vacinação no Distrito Federal. O documento revela 2.445.368 vacinados da primeira dose, mais 2.192.413 pessoas que levaram a segunda dose, 58.420 da dose única, 813.087 pessoas receberam a dose de reforço, enquanto 10.850 receberam a dose adicional.

Nas últimas 24h, foram 7.017 vacinados da primeira dose, 1.924 da segunda dose, 8 com a dose única, 11.254 com a dose de reforço e 12 receberam a dose adicional. Desde janeiro, foram aplicadas 4.739.377 doses da vacina contra a Covid-19 em todo o território.

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro. Já foram recebidas 1.701.330 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Além das 1.610.775 doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, 2.998.092 da Pfizer, 103.200 doses da Pfizer infantil e 121.450 da Janssen.