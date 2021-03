Covid: DF ultrapassa marca de 340 mil infectados

Do total de 340.166 mil casos, 5.757(1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 318.811 (93,7%) estão recuperados. O DF registrou, nas últimas 24 horas, 1.236 novos diagnósticos de covid-19

O Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.236 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 340.166 pessoas já foram infectadas na capital e, neste domingo (28), 15.598 casos estão ativos.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (36.722), Plano Piloto (32.523) e Taguatinga (27.327). Nas últimas 24 horas foram notificados 40 óbitos, sendo que, deste total, 14 faleceram neste domingo (28).

Do total de 340.166 mil casos, 5.757(1,7%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 318.811 (93,7%) estão recuperados. Do total de óbitos, 489 eram moradores de outros estados.

Com relação ao local de residência dos casos, 298.228 (87,7%) residem no DF e 25.841 (7,6%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Mobilização para construção de hospitais

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), utilizou as redes sociais para fazer um agradecimento às instituições e empresários que contribuíram com as doações para agilizar a construção dos novos hospitais de campanha. Por meio do Twitter, o mandatário destacou o comprometimento e ajuda no que chamou de ‘verdadeira cruzada’. “Estamos mobilizando os empresários do DF para que façam doações e nos ajudem a construir hospitais que ficarão acoplados as atuais estruturas, de forma definitiva”, escreveu.

“Já confirmaram suas contribuições o Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de Construção do DF, a Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do DF, o Marcelo Braconi Rocha Oliveira, a Voetur Cargas e a Tarea Gerenciamento, além do Banco de Brasília”, escreveu Ibaneis.

O governador disse que doações eliminam a burocracia para a construção dos hospitais. Além disso, Ibaneis espera anunciar, na próxima semana, outros empresários que se comprometeram a ajudar no combate à Covid.