Covid: DF bate recorde de dias sem mortes

Com quase 90% da população vacinada com pelo menos uma dose, o DF teve o último registro de morte por covid em 21 de dezembro do ano passado

O Distrito Federal está desde o dia 21 de dezembro de 2022 sem registrar mortes por covid-19. Isso se deve, principalmente, pelo alto índice de vacinação: 89,89% da população já recebeu pelo menos a primeira dose e 84,91% tomou a segunda dose. Já são 49 dias seguidos sem óbitos. Os recordes anteriores aconteceram em setembro e novembro de 2022, quando a Secretaria de Saúde registrou, respectivamente, 31 e 21 dias sem óbitos. Apesar do avanço na vacinação, mais de 50% dos jovens ainda não estão com o esquema vacinal completo, e com a volta às aulas e o carnaval, isso pode ser um problema. Confira aqui a lista de locais de vacinação. Nas últimas 24 horas, foram registrados 48 novos casos de covid no DF, totalizando 894.886 desde o começo da pandemia. Deste total, 98,6% dos casos notificados estão recuperados.