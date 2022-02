Covid-19: Quatro vagas de leitos de UTI para adultos nesta quarta-feira (16)

A lista de espera na rede pública de saúde tem 29 pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19

Na manhã desta quarta-feira (16), foi contabilizado somente cinco unidades de terapia intensiva (UTIs) para adultos internados com a covid-19. De acordo com o sistema InfoSaúde, do GDF, atualizado às 6h25, o total de ocupação voltada a adultos é de 96,69%.

São 131 leitos ocupados e oito vagos na rede pública. Entretanto, há somente quatro UTIs para adultos livre, os outros 20 leitos estão bloqueados e 27 aguardam liberação. Ao todo, um leito pediátrico no Hospital da Criança de Brasília (HCB), três neonatais no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e quatro adultos no Hospital Regional de Samambaia (HRSam). Não há vagas nas demais unidades públicas de saúde.

A lista de espera na rede pública de saúde tem 29 pessoas com suspeita ou confirmação da covid-19.

Diferente dos leitos públicos a rede privada está com sua taxa de ocupação em 76,76%. São 112 leitos de UTI Covid-19 preenchidos, e 33 disponíveis. A taxa de ocupação de UTI para crianças também atingiu os 100%, segundo a última atualização do sistema, às 7h55 desta segunda.