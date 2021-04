Covid-19: número de vacinados com a 2ª dose chega a 100 mil no DF

Nas últimas 24h, foram vacinadas 950 pessoas com a primeira dose e 1.174 com a segunda

De acordo com a atualização do Vacinômetro nesta sábado (10), o Distrito Federal já vacinou 326.242 pessoas contra a Covid-19. Este índice é referente ao público que já recebeu a D1 (primeira dose) do imunizante. Além disso, 99.961 doses da segunda aplicação já foram destinadas para cidadãos da capital candanga. Nas últimas 24h, foram vacinadas 950 pessoas com a primeira dose e 1.174 com a segunda.

Para que o processo de vacinação pudesse ser realizado, a Secretaria de Saúde recebeu 501.590 doses da CoronaVac e 130.750 doses da Covishield, o que totalizou em 632.340 medicamnetos recebidos do Ministério da Saúde.

Confira os gráficos abaixo:





A vacina CoronaVac é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A vacina Covishield é desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca. Cerca de 5% do total de doses recebidas são reservadas tecnicamente para repor eventuais perdas.