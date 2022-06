Covid-19: MPDFT quer medidas de enfrentamento para aumento de casos

A solicitação foi feita à Casa Civil do Distrito Federal. O MPDFT também requisitou à Secretaria de Saúde a ampliação da testagem da população

O aumento de casos de Covid-19 no Distrito Federal preocupa a força-tarefa de enfrentamento ao vírus do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT). Por esse motivo, a pasta requisitou informações sobre as medidas para enfrentamento da atual situação pandêmica, visto o crescimento da taxa de transmissão da Covid e dos contágios.

A solicitação foi feita à Casa Civil do Distrito Federal. O MPDFT também requisitou à Secretaria de Saúde a ampliação da testagem da população. Além disso, a Secretaria deverá apresentar o percentual de positividade dos testes de detecção do coronavírus. Os órgãos terão o prazo de dez dias para prestar esclarecimentos sobre as iniciativas eventualmente já tomadas. O ofício foi encaminhado nesta sexta-feira, 3 de junho.

Essas não são as únicas medidas que os locais imputados devem prestar. A Casa Civil deverá informar ainda a respeito de planejamento do governo distrital para o enfrentamento imediato do aumento expressivo dos casos de coronavírus e da elevação da taxa de transmissão da doença.

O coordenador da força-tarefa, procurador Eduardo Sabo, alerta que “nos últimos dias, chegamos a ter dois mil casos, mas felizmente não estão sendo graves. No entanto, o índice de transmissibilidade tem chegado a 1,47; 1,50. Nós cabe fazer um alerta, primeiro à sociedade para que continue e, inclusive, faça questão do uso das máscaras, da higiene com relação às mãos, mas também ao próprio governo, que tem que aprimorar o sistema de atendimento e ampliar a testagem. Este é um momento delicado, em que todos devemos estar em sintonia: o governo deve aplicar as medidas corretas para evitar a proliferação desta pandemia e a sociedade cumprir as regras necessárias para uma boa convivência”.

O MPDFT esclareceu que a medida foi também a partir da recente manifestação da Câmara Técnica de Diretrizes e Orientações para o Manejo da Covid, que sugeriu a retomada da obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados e públicos nos quais haja aglomeração de pessoas, além dos constantes alertas de epidemiologistas sobre os elevados riscos de contaminação em ambientes de grande circulação pública.

A necessidade de regularização do atendimento nas unidades da rede distrital de saúde e a baixa cobertura vacinal da população relacionada à terceira dose do imunizante contra o coronavírus também foram consideradas. A estimativa é que mais de 700 mil pessoas estejam com a dose de reforço em atraso.