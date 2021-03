Covid-19: hospitais serão construídos no Gama e Santa Maria

O último Boletim Epidemiológico, publicado na tarde da última terça-feira (02) registrou quase 300 mil notificações da doença no DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (DEM), confirmou nesta quarta-feira (03), que dois hospitais de campanha serão construídos na capital candanga para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. De acordo com a informação apurada pelo Jornal de Brasília, as unidades de saúde serão construídas na regiões administrativas do Gama e de Santa Maria, além de contarem com 100 leitos de UTI.

Atualmente, o Distrito Federal passa por um momento de crescimento no número de casos da Covid-19. O último Boletim Epidemiológico, publicado na tarde da última terça-feira (02) registrou que quase 300 mil notificações da doença foram realizadas no DF.

Além disso a ocupação dos leitos de UTI está acima de 98%, sendo que a utilização de leitos adultos correspondem a 99,4% do total disponível. A preocupante situação fez com que o Chefe do Poder Executivo local decretasse lockdown, na última sexta-feira (26). A medida vale até o proximo dia 15 de março.

De acordo com o decreto Nº 41.849, estabelecimentos de atividades não essenciais só poderão funcionar entre o horário das 5h às 20h. Além disso, a venda de bebidas alcoólicas está proibidas após este período.

Covid-19 no DF



Até o momento da publicação desta reportagem, desde o início da pandemia, 299.399 pessoas já foram infectadas na capital e, até terça-feira (2), 9908 casos estavam ativos. As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (32.611), Plano Piloto (28.162) e Taguatinga (24.032).

Do total de 299.399 mil casos, 4.887 (1,6%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 284.604 (95,1%) estão recuperados. Do total de óbitos, 4.447 eram moradores do DF e 440 de outros estados.