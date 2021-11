Covid-19: DF registra mais de 15.500 vacinados nesta segunda

Nas últimas 24h, foram 1.538 vacinados da primeira dose e 13.985 da segunda dose. Não houveram vacinados com a dose única

O GDF anunciou, nesta segunda-feira (22), os dados dos boletins informativos sobre a vacinação no Distrito Federal. O documento revela 2.276.491 vacinados da primeira dose, mais 2.848.726 pessoas que levaram a segunda dose e 58.363 da dose única. Nas últimas 24h, foram 1.538 vacinados da primeira dose e 13.985 da segunda dose. Não houveram vacinados com a dose única. 183.313 pessoas receberam a dose de reforço, enquanto 9.182 receberam a dose adicional. Desde janeiro, foram aplicadas 4.376.075 doses da vacina contra a Covid-19 em todo o território.

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro. Já foram recebidas 1.701.330 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Além das 1.485.775 doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca, 2.447.022 da Pfizer e 60.400 da Janssen.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a segunda dose da vacina CoronaVac deve ser aplicada entre 14 e 28 dias após a primeira. A pasta lembrou que devido ao curto espaço de tempo, a metade das doses recebidas foram reservadas para a segunda aplicação.