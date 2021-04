Covid-19: DF registra 33 óbitos neste sábado (10)

Desde o início da pandemia, a contaminação já atingiu 357.761 pessoas na capital e, neste sábado (10), a capital candanga possui 12.665 casos estão ativos

De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 404, o Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.203 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, a contaminação já atingiu 357.761 pessoas na capital e, neste sábado (10), a capital candanga possui 12.665 casos estão ativos.

Do total de casos, 6.709(1,9%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus e 338.387 (94,6%) estão recuperados. Do total de óbitos, 551 de outros estados.

As cidades com mais confimações são Ceilândia 38.806, Plano Piloto 34.251 e Taguatinga 28.682. Nas últimas 24 horas foram registrados 33 óbitos, sendo dez neste sábado.

Com relação ao local de residência dos casos, 313.828 (87,7%) residem no DF e 26.923 (7,5%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Em relação aos óbitos, a média móvel mostra uma tendência crescente do início da pandemia até a primeira quinzena de agosto. Desde o início de dezembro, observa-se oscilações com tendência de alta.